"Утро": понедельник станет последним по-летнему теплым днем в столице

По-июльски теплая погода ожидается в Москве в понедельник, 7 сентября. Температура воздуха в Москве составит +23... +25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов тепла.

В столице будет дуть порывистый ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.