"Утро": плотный поток сформировался на Ленинском проспекте

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Затруднено движение на Ярославском шоссе, скорость потока там не превышает 10 километров в час.

Плотный поток сформировался на Ленинградском шоссе – от "Речного вокзала" до "Войковской". Придется сбросить скорость на Ленинском проспекте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.