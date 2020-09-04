"Утро": москвичам рассказали о погоде в выходные

Погода в Москве в выходные будет комфортной, однако местами пройдет небольшой дождь. Осадки наиболее вероятны в северной части столичного региона.

В столице температура ночью составит +15 градусов, а днем в субботу воздух прогреется до +21 градуса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.