"Утро": переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве 4 сентября

Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в пятницу. Относительная влажность воздуха составит 55%.

Атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.