"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода. Днем воздух прогреется до +23 градусов, а вечером температура воздуха составит +19 градусов.

Атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.