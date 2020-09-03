"Утро": плотный поток сформировался на Кутузовском проспекте

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Затруднено движение на Кутузовском проспекте – от Аминьевского шоссе до Кутузовского тоннеля.

Плотный поток сформировался на проспекте Мира, скорость потока там не превышает трех километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.