"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Плотный поток сформировался на Рязанском проспекте.

Придется сбросить скорость на Волгоградском проспекте. Затруднено движение на Липецкой улице, скорость потока там не превышает 15 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.