"Утро": затруднения в движении возникли на внутренней стороне ТТК

Центр организации дорожного движения оценивает столичный трафик в 2 балла. Тормозит внутренняя сторона Третьего транспортного кольца на севере. Средняя скорость от Беговой улицы до Рижской эстакады не превышает 10 километров в час.

Трудно въехать в город на проспекте Маршала Жукова. Многокилометровый затор сформировался еще за МКАД.

Затруднено движение на Люблинской улице в направлении центра – от Люблинских прудов до Волгоградского проспекта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.