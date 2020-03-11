"Утро": ситуация на столичных дорогах

ЦОДД оценивает трафик в столице в 1 балл. На проспекте Вернадского дорога свободная в обе стороны, ожидается увеличение потока.

Сегодня специалисты прогнозируют заторы в 6–7 баллов. Подробнее о ситуации – на телеканале Москва 24.