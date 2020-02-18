"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 5 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов – от Главной аллеи до Авиамоторной улицы, встали в заторах прилегающие улицы: Электродный проезд, улица Уткина, проспект Буденного.

Затруднено движение на Каширском шоссе – от улицы Кошкина до пересечения с Варшавским шоссе. Медленно едет Третье транспортное кольцо в обе стороны – от станции метро "Международной" до Бережковского моста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.