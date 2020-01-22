"Утро": затруднения возникли на Ярославском шоссе

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 6 баллов. На внешней стороне МКАД перед Осташковским шоссе произошло столкновение, поток тормозит от Ярославского шоссе.

Затруднено движение на Ярославском шоссе в направлении центра, начиная от МКАД, а также на участке ТТК от станции метро "Международная" до станции "Спортивная" в обе стороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.