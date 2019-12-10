"Утро": движение затруднено на Проспекте Маршала Жукова и Варшавском шоссе

ЦОДД назвал дату, когда трафик достигнет пика. Предполагается, что количество машин на столичных дорогах увеличится уже 16 декабря. А вот настоящие затруднения начнутся 23 числа. Сейчас трафик оценивается в 7 баллов.

Стоит Проспект Маршала Жукова от МКАД. Новая Башиловка на внутренней стороне ТТК двигается со скоростью мене 10 километров в час до Новослободской улицы.

На Варшавском шоссе образовался семикилометрвый затор в направлении центра от улицы Подольских Курсантов до пересечения с Каширским шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.