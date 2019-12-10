"Утро": в городе потеплеет до +3 градусов

За окном настоящее аномальное потепление. Сегодня до +3. И снова небольшой дождь. Когда уже будем играть в снежки?

Никита Поповнин рассказал, что ждать от погоды в ближайшие дни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.