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04 сентября 2012, 20:01

Технологии

Любители нелепых фотографий выпустят сборник

Любители нелепых фотографий выпустят сборник

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Белка с канадского озера, обнаженные прохожие и случайные позы. Фотографии, испорченные кем-то или чем-то – так называемые "фотобомбы" – собрали вместе: любители нелепых снимков решили издать их в виде сборника.

"Фотобомбы" как интернет-явление начали появляться несколько лет назад. Один из самых известных таких кадров – снимок с белкой. Она внезапно появилась перед объективом фотоаппарата двух британских туристов. Знаменитым стал и снимок из Берлина: мужчину фотографировали на фоне достопримечательностей, а в этот момент проезжавший мимо велосипедист врезался в фонарный столб. В список "фотобомб" попала и фотография молодой женщины за рулем автомобиля: пока она улыбается, ее маленький сын на заднем сиденье корчит рожицы.
интернет фотографии Елена Павлова новости
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