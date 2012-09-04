Любители нелепых фотографий выпустят сборник

Белка с канадского озера, обнаженные прохожие и случайные позы. Фотографии, испорченные кем-то или чем-то – так называемые "фотобомбы" – собрали вместе: любители нелепых снимков решили издать их в виде сборника.

"Фотобомбы" как интернет-явление начали появляться несколько лет назад. Один из самых известных таких кадров – снимок с белкой. Она внезапно появилась перед объективом фотоаппарата двух британских туристов. Знаменитым стал и снимок из Берлина: мужчину фотографировали на фоне достопримечательностей, а в этот момент проезжавший мимо велосипедист врезался в фонарный столб. В список "фотобомб" попала и фотография молодой женщины за рулем автомобиля: пока она улыбается, ее маленький сын на заднем сиденье корчит рожицы.