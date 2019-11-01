В пятницу, 1 ноября, в столице ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, осадки в виде небольшого снега. Утром столбики термометров покажут -2 градуса.

Днем и вечером температура воздуха составит +1 градус. Это ниже климатической нормы на 4 градуса. Ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду.

В субботу и воскресенье температура вырастет до +3 градусов, воздух будет влажным и теплым. Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.