"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 3 балла

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 3 балла.

Плотный поток сформировался на внешней стороне ТТК – при съезде с Дорогомиловского моста в Кутузовский тоннель опрокинулся самосвал с щебнем. Там перекрыто несколько полос.

Затруднено движение на внешней стороне МКАД – от Дмитровского шоссе до Бусиновской эстакады.