"Утро": аномально жаркая погода ожидается в столичном регионе 21 июня

В пятницу, 21 июня, в Москве ожидается сухая, солнечная и аномально жаркая погода. Утром столбики термометров покажут +24 градуса. Днем температура воздуха составит +28 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1–5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.