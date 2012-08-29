"Утро": Блогер создал первую карту мигрантов Москвы

Блогер "leteha" попытался разобраться где в Москве излюбленные места проживания мигрантов и составил первую в столице карту их компактного проживания. Источник данных для составления карты "leteha" не раскрывает, ну а проверить ее на достоверность может каждый сравнив с тем, что видит у себя в районе. Например, кинотеатр "Баку" у метро Аэропорт, ресторан "Баку" на Кутузовской - места компактного проживания приезжих из Азербайджана. Узбеки выбрали метро Комсомольскую, а также Курский вокзал. Вьетнамцы облюбовали район Люблино и метро Петровско-Разумовскую. Впрочем, читатели "живого журнала" также могут поучаствовать в совершенствовании этой карты. Автор ждет добавлений и исправлений.