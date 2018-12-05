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05 декабря 2018, 08:30

Город

"Утро": плотный поток формируется на внешней стороне МКАД

"Утро": плотный поток формируется на внешней стороне МКАД

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Затруднено движение на Ленинградском шоссе от Беломорской улицы до улицы Космонавта Волкова. Плотный поток формируется на внешней стороне МКАД от Бусиновского проезда до Химкинского моста и от Путилковского шоссе до Спасского моста.

Придется сбросить скорость на Дмитровском шоссе от 3-го Нижнелихоборского проезда до Бутырской улицы, далее на Ярославском шоссе от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до метро "Авиамоторная" и на Волгоградском проспекте от Есенинского бульвара до Люблинской улицы.

Также затруднено движение на проспекте Андропова от пересечения с Каширским шоссе до Нагатинской набережной. Медленно движется Профсоюзная улица от улицы Обручева до Дмитрия Ульянова. Информация предоставлена ЦОДД.
Программа: Утро
видео транспорт авто дороги Иван Базанов Алина Гилева
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