05 декабря 2018, 08:30Город
"Утро": плотный поток формируется на внешней стороне МКАД
Затруднено движение на Ленинградском шоссе от Беломорской улицы до улицы Космонавта Волкова. Плотный поток формируется на внешней стороне МКАД от Бусиновского проезда до Химкинского моста и от Путилковского шоссе до Спасского моста.
Придется сбросить скорость на Дмитровском шоссе от 3-го Нижнелихоборского проезда до Бутырской улицы, далее на Ярославском шоссе от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до метро "Авиамоторная" и на Волгоградском проспекте от Есенинского бульвара до Люблинской улицы.
Также затруднено движение на проспекте Андропова от пересечения с Каширским шоссе до Нагатинской набережной. Медленно движется Профсоюзная улица от улицы Обручева до Дмитрия Ульянова. Информация предоставлена ЦОДД.