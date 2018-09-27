"Утро": плотный поток формируется на Ленинградском шоссе

Плотный поток формируется на Ленинградском шоссе в сторону центра от Беломорской улицы до Ленинградского проспекта. Затруднено движение на Дмитровском шоссе от Линейного проезда до Бутырской улицы, также сложно проехать на Алтуфьевском шоссе от Вологодского проезда до улицы Хачатуряна. Аналогичная ситуация складывается на Ярославском шоссе от Холмогорской улицы вплоть до проспекта Мира.

Трудно проехать на Рязанском проспекте от улицы Хлобыстова до Коновалова и на Волгоградском проспекте от Ферганского проезда до Люблинской улицы. Притормаживает Каширское шоссе от улицы Борисовские Пруды до Коломенского проезда. Многокилометровый затор растянулся на внутренней стороне МКАД от Бесединского до Варшавского шоссе. Плотный поток образовался на Третьем транспортном кольце от Новорижской эстакады до Башиловской улицы и от Хорошевской эстакады до Новосущевской улицы.

Садовое кольцо загружено от Старой Басманной улицы до Малой Сухаревской площади. В центре трудно проехать по улице Остоженка, Большой Лубянке, а также в районе Кремля. Информация предоставлена ЦОДД.