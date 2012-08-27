"Московский патруль": как избежать обмана в интернет-магазинах

Интернет-магазины пользуются все большей популярностью у жителей столицы. За последние три года доля покупок в Интернете выросла в три раза. А вместе с этим увеличилось и количество конфликтов между покупателями и продавцами. Ведь в случае обмана покупателю практически невозможно доказать свою правоту.

Как не стать жертвой мошенников? Какой интернет-магазин лучше выбрать? Куда обращаться в случае обмана? Об этом вы узнаете в специальном репортаже Евгении Могилевской.