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27 августа 2012, 21:17

"Московский патруль": как избежать обмана в интернет-магазинах

"Московский патруль": как избежать обмана в интернет-магазинах

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Интернет-магазины пользуются все большей популярностью у жителей столицы. За последние три года доля покупок в Интернете выросла в три раза. А вместе с этим увеличилось и количество конфликтов между покупателями и продавцами. Ведь в случае обмана покупателю практически невозможно доказать свою правоту.

Как не стать жертвой мошенников? Какой интернет-магазин лучше выбрать? Куда обращаться в случае обмана? Об этом вы узнаете в специальном репортаже Евгении Могилевской.
Программа: Московский патруль
Московский патруль интернет-магазины Денис Полунчуков обман

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