Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября 2018, 09:30

Общество

"Утро": североатлантический циклон придет в столицу 12 сентября

"Утро": североатлантический циклон придет в столицу 12 сентября

Кто развесил попугаев в центре Пушкина

Чем сейчас занимаются звезды эстрады 90-х годов

"Утро": притормаживает проспект Вернадского

"Утро": пасмурная погода ожидается в столичном регионе 12 сентября

Какой фестиваль пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 15 сентября

В Колумбии на крыше высотки задержали русского человека-паука

Президент Бразилии ответил на письмо школьницы из Подмосковья

"Сеть": "покоритель шторма" и "яростный коммунальщик"

Житель Китая передвигается по улицам на боевом роботе

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре с порывами до 13-18 метров в секунду. В Москву придет холодный североатлантический циклон и испортит погоду. Облачно, пасмурно и сыро будет в столичном регионе.

Утром ожидается +14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью температура упадет до +14 градусов. Ветер северный, со скорость 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео погода общество Иван Лозовой Александра Михайловская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика