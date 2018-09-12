"Утро": североатлантический циклон придет в столицу 12 сентября

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре с порывами до 13-18 метров в секунду. В Москву придет холодный североатлантический циклон и испортит погоду. Облачно, пасмурно и сыро будет в столичном регионе.

Утром ожидается +14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью температура упадет до +14 градусов. Ветер северный, со скорость 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.