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28 августа 2018, 08:30

Транспорт

"Утро": притормаживает Рязанский проспект

"Утро": притормаживает Рязанский проспект

"Утро": затруднено движение на Ярославском шоссе в сторону центра

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Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в два балла. Затруднено движение на Ярославском шоссе в сторону центра – от улицы Фрунзе до МКАД.

Плотный поток движется по Ленинградскому шоссе в центр – от Международного шоссе до МКАД, скорость движения там не выше 25 километров в час.

Притормаживает Рязанский проспект в сторону центра – от станции метро "Рязанский проспект" до станции метро "Нижегородская". Аналогичная ситуация складывается на внешней стороне МКАД – от Ярославского шоссе до Осташковского шоссе.
Программа: Утро
видео авто город дороги Иван Лозовой
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