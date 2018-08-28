"Утро": притормаживает Рязанский проспект

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в два балла. Затруднено движение на Ярославском шоссе в сторону центра – от улицы Фрунзе до МКАД.

Плотный поток движется по Ленинградскому шоссе в центр – от Международного шоссе до МКАД, скорость движения там не выше 25 километров в час.

Притормаживает Рязанский проспект в сторону центра – от станции метро "Рязанский проспект" до станции метро "Нижегородская". Аналогичная ситуация складывается на внешней стороне МКАД – от Ярославского шоссе до Осташковского шоссе.