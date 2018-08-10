"Утро": атмосферное давление будет выше нормы в Москве 10 августа

Гидрометцентр снова объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за риска природных пожаров 10 августа. Антициклон постарается проявить всю свою силу и в Москву устремится горячий воздух, который ускорит возвращение жары. Утром столбики термометров покажут +13 градусов. Зато днем температура поднимется до +27 градусов. Вечером станет чуть прохладнее – +23 градуса, а ночью столбики термометров и вовсе покажут +14 градусов. Ветер будет дуть северный – 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба. Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.