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05 июля 2018, 09:30

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"Утро": похолодание пришло в столичный регион

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Высокий циклон изменил характер погоды в Москве. Небо стало преимущественно облачным, пошли небольшие дожди, и заметно похолодало. По сравнению с минувшими выходными температурный фон понизился на 5-7 градусов. То есть, погода из очень теплой стала прохладной – среднесуточная температура отклонилась от нормы на 1-2 градуса в сторону минуса.

В результате на смену футболкам и шортам пришли жакеты и ветровки. Именно этот циклон обосновался своим центром на западе Центрального округа и продолжает прочно удерживаться на Русской равнине. Медленно смещаясь на восток, до конца этой недели он удержит неустойчивую нежаркую погоду.

В каждый последующий день прогнозируются небольшие и умеренные дожди, которые суммарно могут принести до четверти месячной нормы осадков. Не исключаются слабые грозы. Тем не менее кое-где будет наблюдаться и появление солнца из-за облаков, благодаря этому прогрев воздуха будет уже лучше, чем накануне.

Сегодня днем в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха достигнет отметки в +21 градус. Ветер подует юго-западный, со скоростью 5 метров в секунду. Вечером облачность сохранится, хоть вероятность осадков будет минимальной, в отдельных районах все еще могут наблюдаться скоротечные дожди.
Программа: Утро
видео город погода Иван Лозовой Дмитрий Хаустов

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