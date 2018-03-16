"Утро": движение транспорта затруднено на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов

Небольшие затруднения появляются на Щелковском шоссе из области от Хабаровской до Монтажной улицы, далее на Большой Черкизовской от Окружного проезда до Краснобогатырской улицы. Немного времени автомобилисты рискуют потерять на шоссе Энтузиастов от улицы Плеханова до метро "Авиамоторная" и на Волгоградском проспекте от улицы Академика Скрябина до Люблинской. Притормаживают также Бакинская и Липецкая улицы, но уже по пути из центра. Кроме того, становится трудно проехать по Балаклавскому проспекту от Керченской улицы до Симферопольского бульвара и на Ленинском при въезде в город до улицы Островитянова. Постепенно "краснеют" участки и в пределах ТТК − Фрунзенская набережная, улица Красная Пресня и Большая Переяславская улица. Подробнее о ситуации на дорогах − на телеканале Москва 24.