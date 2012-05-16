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16 мая 2012, 15:35

Общество

"Уголок домашних животных" обновил вольеры

"Уголок домашних животных" обновил вольеры

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Наши корреспонденты побывали в обновленном "Уголке домашних животных" в парке "Кузьминки-Люблино".

Сейчас в "Уголке" постоянно проживают белки, фазаны, козы. А в новый комплекс площадью 0,5 гектара должны поселить также лис, енотов и зайцев, ястреба и соколов. Все помещения мини-зоопарка сделаны из натурального дерева, а для защиты предусмотрена металлическая сетка. Иначе посетители, которые зачастую кормят животных, могут оказаться слишком близко к диким животным.

В парке все желающие могут не только посмотреть на живых овец и фазанов, но и полюбоваться на музыкальный фонтан с подсветкой, полюбоваться на деревянные фигуры зверей и птиц или просто немного поиграть в песочнице.
животные Кузьминки-Люблино Виталий Калашников новости

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