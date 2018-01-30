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Новости

30 января 2018, 09:30

Транспорт

"Утро": затруднено движение на Профсоюзной улице в направлении центра

"Утро": затруднено движение на Профсоюзной улице в направлении центра

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"Утро": медленно едет Ярославское шоссе в направлении центра

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Погода внесла изменения в столичный трафик

Плотный поток движется на Ленинградском шоссе при въезде в город до улицы Адмирала Макарова. Серьезные затруднения движения образовались на Ярославском шоссе по пути в центр от Холмогорской улицы вплоть до Северянинского путепровода и на проспекте Мира от Останкинского до Мурманского проезда. Фактически парализовано Щелковское шоссе от 16-ой Парковой улицы до Окружного проезда. Скорость на этих участках не превышает десяти километров в час. Похожая ситуация наблюдается на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до Нижегородской улицы и на Волгоградском проспекте от Ташкентской до Люблинской улицы. Придется постоять на Профсоюзной улице, также в направлении центра, от Новоясеневского проспекта до метро "Калужская" и на Ленинском от проспекта Вернадского до Ломоносовского проспекта. Информация предоставлена ЦОДД. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео авто город дороги Евгения Мирошкина Иван Лозовой Светлана Анисимова
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