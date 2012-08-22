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Новости

22 августа 2012, 11:32

Общество

"Утро": Директор школы Ирина Анурова о стоимости образования

"Утро": Директор школы Ирина Анурова о стоимости образования

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Гостем студии стала директор московской школы №1252 с углубленным изучением испанского языка Ирина Анурова. Педагог рассказала о стоимости образования, его доступности для всех и поездках за границу с учебными целями. Уже несколько лет школа по обмену отправляет маленьких россиян в Испанию учиться языку. Как ни странно, обучение детей за границей обходится дешевле, чем курс испанского в российских вузах.
Программа: Утро
образование Антон Зорькин Ирина Анурова
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