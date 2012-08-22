"Утро": Директор школы Ирина Анурова о стоимости образования

Гостем студии стала директор московской школы №1252 с углубленным изучением испанского языка Ирина Анурова. Педагог рассказала о стоимости образования, его доступности для всех и поездках за границу с учебными целями. Уже несколько лет школа по обмену отправляет маленьких россиян в Испанию учиться языку. Как ни странно, обучение детей за границей обходится дешевле, чем курс испанского в российских вузах.