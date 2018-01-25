Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

25 января 2018, 08:30

Транспорт

"Утро": скорость движения упала на нескольких вылетных магистралях в столице

"Утро": скорость движения упала на нескольких вылетных магистралях в столице

"Утро": скорость движения упала на МКАД

ГИБДД России может ввести переэкзаменовку водителей при замене прав

"Московский патруль": колесных дел мастер

"Московский патруль": сотрудники автосалонов в Мытищах обманывали клиентов

Попытка водителя проехать по тротуару закончилась бегством из машины

Продавцов автосалона задержали за мошенничество в Подмосковье

Тест на знание ПДД предложили проводить при каждой замене прав

"Утро": затруднения движения на столичных дорогах

Автоугонщиков задержали в Москве

Дорожная ситуация осложнена в столице. Притормаживает шоссе Энтузиастов в сторону центра от Главной аллеи до улицы Буракова. Скорость потока на этом участке всего 25 километров в час. Медленно едет Ярославское шоссе в центр от Малыгинского проезда до Медведковского шоссе. Затруднено движение Волгоградском проспекте в сторону центра от улицы Академика Скрябина до станции метро "Текстильщики". Затор разрастается на внутренней стороне МКАД от 28 до 35 километра.

Подробности о трафике в городе – в выпуске программы "Утро" на телеканале Москва 24.
Программа: Утро
видео авто Иван Базанов Ксения Седунова Светлана Анисимова транспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика