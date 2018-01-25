"Утро": скорость движения упала на нескольких вылетных магистралях в столице

Дорожная ситуация осложнена в столице. Притормаживает шоссе Энтузиастов в сторону центра от Главной аллеи до улицы Буракова. Скорость потока на этом участке всего 25 километров в час. Медленно едет Ярославское шоссе в центр от Малыгинского проезда до Медведковского шоссе. Затруднено движение Волгоградском проспекте в сторону центра от улицы Академика Скрябина до станции метро "Текстильщики". Затор разрастается на внутренней стороне МКАД от 28 до 35 километра.

Подробности о трафике в городе – в выпуске программы "Утро" на телеканале Москва 24.