"Утро": шоссе Энтузиастов притормаживает в обе стороны

Становится сложно проехать на Щелковском шоссе в сторону области от 3-ей до 16-ой Парковой улицы. Шоссе Энтузиастов притормаживает в обе стороны от Большого Купавенского проезда до метро "Шоссе Энтузиастов". Почти стоит Волгоградский проспект от МКАДа до улицы Академика Скрябина. Медленно едут Каширское шоссе в сторону области от улицы Маршала Захарова до Ясеневой улицы и участок Липецкой улицы от Элеваторной улицы до Загорьевского проезда. Придется сбросить скорость и на Профсоюзной улице в направлении центра от улицы Островитянова до улицы Обручева. Также небольшие проблемы с движением появляются в пределах ТТК на улицах Симоновский вал, Красная Пресня и Комсомольском проспекте. Информация предоставлена ЦОДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.