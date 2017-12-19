Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря 2017, 07:30

Транспорт

"Утро": шоссе Энтузиастов притормаживает в обе стороны

"Утро": шоссе Энтузиастов притормаживает в обе стороны

Пик автомобильного коллапса придется на период с 25 по 29 декабря

Эксперт прокомментировал ответственность участников дорожного движения при ДТП

"Утро": ЦОДД – о затруднениях на дорогах Москвы

"Сеть": туристы на завтрак жирафам и драка кенгуру с мужчиной

"Утро": ситуация на столичных дорогах

"Утро": затруднения на столичных дорогах

Упавшее дерево повредило несколько машин в московском дворе

"Рулевые игры": телевизионный автожурнал

"Утро": полностью запружена машинами внутренняя сторона МКАД

Становится сложно проехать на Щелковском шоссе в сторону области от 3-ей до 16-ой Парковой улицы. Шоссе Энтузиастов притормаживает в обе стороны от Большого Купавенского проезда до метро "Шоссе Энтузиастов". Почти стоит Волгоградский проспект от МКАДа до улицы Академика Скрябина. Медленно едут Каширское шоссе в сторону области от улицы Маршала Захарова до Ясеневой улицы и участок Липецкой улицы от Элеваторной улицы до Загорьевского проезда. Придется сбросить скорость и на Профсоюзной улице в направлении центра от улицы Островитянова до улицы Обручева. Также небольшие проблемы с движением появляются в пределах ТТК на улицах Симоновский вал, Красная Пресня и Комсомольском проспекте. Информация предоставлена ЦОДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео авто город дороги Иван Лозовой Евгения Мирошкина Светлана Анисимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика