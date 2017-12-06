"Утро": синоптики предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

Геомагнитный фон сегодня прогнозируется как слабо возмущенный. В Москве и в области резкие колебания атмосферного давления крайне неблагоприятны для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При повышенной влажности содержание кислорода в воздухе будет низким, что не лучшим образом скажется на самочувствии. Специалисты напоминают о необходимости сезонной профилактики – приеме препаратов, поддерживающих иммунные и защитные силы организмы.

Негативное влияние погодных факторов могут усилить прогнозируемые в этот день возмущения магнитного поля Земли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.