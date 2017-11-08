Ситуация на дорогах продолжает усложняться. На въезде в город придется постоять на Волоколамском шоссе, начиная от МКАД и до улицы Панфилова. Медленно едет Ленинградское шоссе от Головинского шоссе до метро "Войковская". Ярославское шоссе по прежнему притормаживает от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода. Почти стоит Рязанский проспект от улицы Академика Скрябина до Нижегородской улицы. Придется сбросить скорость и на Каширском шоссе от Каспийской улицы до Коломенского проезда и на Варшавском шоссе от Фруктовой улицы до метро "Нагатинская". Около 40 минут водители рискуют потерять на МКАД от Бесединского шоссе до Востряковского проезда. Скорость движения на этом участке не превышает 10 километров в час. Подробности смотрите на телеканале Москва 24.