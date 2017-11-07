"Утро": воздух в столице прогреется до 5 градусов тепла 7 ноября

Столицу своим краем заденет атмосферный фронт. Будет умеренно теплая погода. Днем – пасмурно, в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до 5 градусов выше ноля.

Скорость юго-западного ветра составит 4 метра в секунду. Атмосферное давление поднимется до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 80 процентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.