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07 ноября 2017, 08:30

Общество

"Утро": воздух в столице прогреется до 5 градусов тепла 7 ноября

"Утро": воздух в столице прогреется до 5 градусов тепла 7 ноября

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Столицу своим краем заденет атмосферный фронт. Будет умеренно теплая погода. Днем – пасмурно, в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до 5 градусов выше ноля.

Скорость юго-западного ветра составит 4 метра в секунду. Атмосферное давление поднимется до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 80 процентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео общество погода Иван Лозовой Евгения Мирошкина Дмитрий Хаустов
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