"Утро": синоптики предупредили москвичей о похолодании во вторник

Пасмурная и дождливая погода ожидает москвичей в понедельник, 9 октября. При этом, по прогнозам синоптиков, температурный фон будет на два−четыре градуса выше нормы начала октября.

Во вторник, 10 октября, по воздействием холодного атмосферного фронта температура воздуха в столице начнет понижаться. Днем будет облачно и до плюс 10 градусов. В ночное время столбики термометров покажут 6 градусов выше нуля. При этом атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба.

В среду, 11 октября, в мегаполисе сохранится влияние циклона. Это определит неустойчивый характер погоды, но холоднее не станет. Подробности смотрите на телеканале Москва 24.