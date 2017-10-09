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09 октября 2017, 09:30

Общество

"Утро": синоптики предупредили москвичей о похолодании во вторник

"Утро": синоптики предупредили москвичей о похолодании во вторник

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Пасмурная и дождливая погода ожидает москвичей в понедельник, 9 октября. При этом, по прогнозам синоптиков, температурный фон будет на два−четыре градуса выше нормы начала октября.

Во вторник, 10 октября, по воздействием холодного атмосферного фронта температура воздуха в столице начнет понижаться. Днем будет облачно и до плюс 10 градусов. В ночное время столбики термометров покажут 6 градусов выше нуля. При этом атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба.

В среду, 11 октября, в мегаполисе сохранится влияние циклона. Это определит неустойчивый характер погоды, но холоднее не станет. Подробности смотрите на телеканале Москва 24.
Программа: Утро
видео погода Дмитрий Хаустов Иван Лозовой Евгения Мирошкина
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