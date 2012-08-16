Саперы не нашли бомбы на борту самолета "Аэрофлота"

На борту самолета "Аэрофлота", который экстренно приземлился в Исландии, бомбы не обнаружили. Airbus A330, летевший в Москву из Нью-Йорка, был вынужден приземлиться в Исландии после анонимного звонка в полицию. Саперы досмотрели самолет и багаж и ничего не нашли. Лайнер должен вылететь в Москву в 23.15. По предварительной информации, самолет приземлится в "Шереметьево" примерно в 4 утра по московскому времени. Все пассажиры находятся в безопасности.