14 мая 2012, 11:33
"Депеш мод": Спортивная мода
После школьных уроков физкультуры немногие захотят возвращаться к спортивной одежде. Но нужно помнить, что сегодня спортивные занятия и мода неразрывно связаны.
Некоторые виды спорта, например бег, требуют определенного дресс-кода. Александра Боярская, организовавшая беговой клуб в Парке им. Горького, советует обратить внимание на кроссовки. Свои секреты есть и у любителей других спортивных увлечений. Ведущий программы "Dепеш mod" разобрался в тонкостях спортивной моды.
Программа: Dепеш mod