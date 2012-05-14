Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости

14 мая 2012, 11:33

"Депеш мод": Спортивная мода

"Депеш мод": Спортивная мода

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"Специальный репортаж": Дегустаторы

После школьных уроков физкультуры немногие захотят возвращаться к спортивной одежде. Но нужно помнить, что сегодня спортивные занятия и мода неразрывно связаны.

Некоторые виды спорта, например бег, требуют определенного дресс-кода. Александра Боярская, организовавшая беговой клуб в Парке им. Горького, советует обратить внимание на кроссовки. Свои секреты есть и у любителей других спортивных увлечений. Ведущий программы "Dепеш mod" разобрался в тонкостях спортивной моды.
Программа: Dепеш mod
программы Владимир Белых архив
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