Предполагаемый племянник лидера Ингушетии задержан за ограбление

В Москве задержан Харон Евкуров, предположительно являющийся двоюродным племянником главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. 30-летнего мужчину арестовали на северо-западе столицы, когда тот пытался ограбить ювелирную лавку в торговом центре "Щука". Во время налета Харон Евкуров успел ранить охранника из травматического пистолета. При задержании он предъявил полицейским поддельные документы, уже в отделении его личность была установлена. Выяснилось, что задержанный сбежал из колонии, где сидел за мошенничество. В прокуратуре Ингушетии подтвердили родственную связь преступника с президентом республики, однако в пресс-службе Юнус-Бека Евкурова родство опровергли.