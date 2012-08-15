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15 августа 2012, 11:39

Происшествия

Предполагаемый племянник лидера Ингушетии задержан за ограбление

Предполагаемый племянник лидера Ингушетии задержан за ограбление

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В Москве задержан Харон Евкуров, предположительно являющийся двоюродным племянником главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. 30-летнего мужчину арестовали на северо-западе столицы, когда тот пытался ограбить ювелирную лавку в торговом центре "Щука". Во время налета Харон Евкуров успел ранить охранника из травматического пистолета. При задержании он предъявил полицейским поддельные документы, уже в отделении его личность была установлена. Выяснилось, что задержанный сбежал из колонии, где сидел за мошенничество. В прокуратуре Ингушетии подтвердили родственную связь преступника с президентом республики, однако в пресс-службе Юнус-Бека Евкурова родство опровергли.
СЗАО происшествия задержания ограбления Иван Князев новости
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