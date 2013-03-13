В марте в московских магазинах начнут продавать воздушные экраны

Воздушные экраны появятся в московских магазинах уже в конце марта. Цена на новинку приличная, одно устройство будет стоить около 400 тысяч рублей.

Производители уверены, что в будущем они заменят обычные ЖК-мониторы. Разработка российских программистов состоит из базы, создающей воздушный экран, системы Multitouch, проектора и компьютера с уникальным софтом.

Воздушный экран представляет собой защищенный от ветра поток воздуха с мельчайшими частицами воды. За час устройство потребляет полтора литра жидкости.