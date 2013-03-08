Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08 марта 2013, 19:00

"12 округов. Интервью": Зампрефекта ЗАО об образовательных центрах

"12 округов. Интервью": Зампрефекта ЗАО об образовательных центрах

"Московский патруль": Назначен новый руководитель УВД по ЗАО Москвы

"12 округов": Западный административный округ

"12 округов": Западный административный округ

"12 округов": Западный административный округ

"12 округов": В ЗАО открылся Многофункциональный центр

"12 округов": Западный административный округ

"12 округов": Западный административный округ

"12 округов": Западный административный округ

"12 округов": Западный административный округ

Этот выпуск "12 округов. Интервью" - о Западном округе столицы. Что даст детсадам и школам объединение в образовательные центры и всех ли садиков и школ это коснется? Какие планы по открытию многофункциональных центров на западе столицы, и по какой причине затягивают открытие многих МФЦ? Где решили создавать дополнительные площадки для расширения бесплатной медицинской программы "Прогулки с врачом"? На эти вопросы ответил первый зампрефекта Западного округа Игорь Щенников.
Программа: Округа
ЗАО интервью программы Иван Князев Игорь Щенников архив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика