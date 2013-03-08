"12 округов. Интервью": Зампрефекта ЗАО об образовательных центрах

Этот выпуск "12 округов. Интервью" - о Западном округе столицы. Что даст детсадам и школам объединение в образовательные центры и всех ли садиков и школ это коснется? Какие планы по открытию многофункциональных центров на западе столицы, и по какой причине затягивают открытие многих МФЦ? Где решили создавать дополнительные площадки для расширения бесплатной медицинской программы "Прогулки с врачом"? На эти вопросы ответил первый зампрефекта Западного округа Игорь Щенников.