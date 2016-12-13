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13 декабря 2016, 08:45

Общество

"Утро": температура составит -10 градусов

"Утро": температура составит -10 градусов

"Утро": столицу ожидает морозная погода

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Столицу ожидает морозная погода. На фоне роста атмосферного давления, местами пойдет снег. Днем будет облачно, температура составит -10 градусов, подует западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Вечером облака все также будет закрывать небо, но осадков уже не будет, а столбик термометра опустится до -11 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность – 86%.

Подробный прогноз погоды смотрите в материале телеканала "Москва 24".
Программа: Утро
погода программы Иван Базанов новости Ксения Седунова Александра Михайловская

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