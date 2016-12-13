"Утро": температура составит -10 градусов

Столицу ожидает морозная погода. На фоне роста атмосферного давления, местами пойдет снег. Днем будет облачно, температура составит -10 градусов, подует западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Вечером облака все также будет закрывать небо, но осадков уже не будет, а столбик термометра опустится до -11 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность – 86%.

Подробный прогноз погоды смотрите в материале телеканала "Москва 24".