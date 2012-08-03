"Интервью": билеты в театры можно будет заказать по интернету

Руководитель дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс Москвы Александр Федосеев рассказал о системе электронной регистрации театральных билетов, которая значительно упростит процесс покупки. Возможно, в будущем электронные билеты заменят традиционные бланки на бумажных носителях.

"Зритель может приобрести билет сразу, оплатив покупку посредством кредитной карты, либо забронировать его на срок до 48 часов и выкупить в кассе театра", - отметил Александр Федосеев.

Система электронной регистрации не позволит перекупщикам приобретать билеты и впоследствии перепродавать их по завышенным ценам.

Также гость студии рассказал о специальной бесплатной карте зрителя, которая дает ее держателям существенные привилегии, - скидки на покупку билетов, подарки, экскурсии за кулисы, беседу с любимым актером.