"Утро": ЦОДД оценил общий трафик в столице в 3 балла

В четверг утром ЦОДД оценил общий трафик в столице в 3 балла. Плотный поток машин наблюдается на Волоколамском шоссе в сторону центра от улицы Свободы до улицы Пехотная. Больше 15 минут можно потерять на шоссе Энтузиастов в сторону центра от Главной аллеи до проезда Энтузиастов. Трудно проехать на Рязанском проспекте в сторону центра от улицы Коновалова до улицы Газгольдерная. Где еще водителям придется задержаться, смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".