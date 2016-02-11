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Новости

11 февраля 2016, 09:30

Город

"Утро": ЦОДД оценил общий трафик в столице в 3 балла

"Утро": ЦОДД оценил общий трафик в столице в 3 балла

"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

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В четверг утром ЦОДД оценил общий трафик в столице в 3 балла. Плотный поток машин наблюдается на Волоколамском шоссе в сторону центра от улицы Свободы до улицы Пехотная. Больше 15 минут можно потерять на шоссе Энтузиастов в сторону центра от Главной аллеи до проезда Энтузиастов. Трудно проехать на Рязанском проспекте в сторону центра от улицы Коновалова до улицы Газгольдерная. Где еще водителям придется задержаться, смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Программа: Утро
дороги пробки программы Виталий Калашников новости трафик Иван Лозовой ЦОДД Никита Куприянов Светлана Милорадова
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