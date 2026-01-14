"Вопрос спорный": нужно ли ужесточать наказание за оскорбления в России

Москвичку оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбительное голосовое сообщение в мессенджере. Это не первый случай, когда за послание в соцсетях приходится отвечать. Речь в онлайне по закону приравнивается к словам в реальной жизни, а наказание за оскорбление может доходить до 5 тысяч рублей.

Нужно ли ужесточать наказание за оскорбление? Поможет ли такая мера сделать речь россиян чище?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.