Новости

Новости

22 октября, 19:00

Политика

"Вопрос спорный": должникам по алиментам в России хотят запретить вступать в брак

"Вопрос спорный": должникам по алиментам в России хотят запретить вступать в брак

Тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством Путина

ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Северска и Платоновки

Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Новости мира: супругов из Литвы обвинили в риске жизнью младенца

В Госдуме предложили сдвинуть начало рабочего дня зимой из-за темноты

Трамп заявил, что вопрос о встрече с Путиным в Будапеште решится через 2 дня

"Новости дня": бойцам СВО могут предоставить возможность повторного обучения в колледжах

В РФ может появиться система СМС-оповещений об отключении воды, света и газа

ВС РФ освободили населенный пункт Ленино в ДНР

Должникам по алиментам в России хотят запретить вступать в брак. С такой инициативой выступили в Госдуме.

По словам депутатов, мужчинам, у которых большие долги по алиментам, надо запретить повторно жениться и заводить новые семьи.

К чему приведет новая попытка призвать к совести алиментщиков? Не увеличит ли она количество гражданских браков? И как стоит ограничивать тех, кто нарушает права собственных детей?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
политикаобществовидео

