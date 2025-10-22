"Вопрос спорный": должникам по алиментам в России хотят запретить вступать в брак

Должникам по алиментам в России хотят запретить вступать в брак. С такой инициативой выступили в Госдуме.

По словам депутатов, мужчинам, у которых большие долги по алиментам, надо запретить повторно жениться и заводить новые семьи.

К чему приведет новая попытка призвать к совести алиментщиков? Не увеличит ли она количество гражданских браков? И как стоит ограничивать тех, кто нарушает права собственных детей?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.