"Вопрос спорный": в Москве семью с ребенком могут выселить из квартиры из-за мошенника

В Москве семью с ребенком хотят выселить из трехкомнатной квартиры. Шесть лет назад они приобрели недвижимость, сделали там ремонт, досрочно погасили ипотеку, но вместо права собственности получили судебный иск. Выяснилось, что предыдущий владелец оказался мошенником, и приобрел квартиру по поддельным документам.

Могла ли семья во время покупки заподозрить неладное? Кто должен нести ответственность за подобные ошибки?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.