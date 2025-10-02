"Вопрос спорный": россиянку, оставившую в аэропорте ребенка, лишили родительских прав

Суд лишил родительских прав россиянку Екатерину Бурнашкину, оставившую в аэропорте свою новорожденную дочь. Год назад девушка родила в туалете аэропорта Антальи девочку и оставила ее в унитазе. Девушка не согласилась с решением суда и хочет вернуть ребенка.

Можно ли оправдать такой поступок? Заслуживает ли мать, бросившая своего ребенка, второго шанса?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.