"Вопрос спорный": 50% россиян хотят открыть свое дело

Половина опрошенных россиян признались, что не хотят работать в найме и мечтают открыть свое дело. Люди готовы рисковать ради неограниченного дохода и возможности распоряжаться своим временем. Самое популярное направление – сфера услуг: от маникюра и кондитерского дела до рабочих специальностей.

Кем проще быть: начальником или подчиненным? Что выгоднее: стабильная зарплата или собственный бизнес?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.