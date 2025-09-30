Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 сентября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": 50% россиян хотят открыть свое дело

Половина опрошенных россиян признались, что не хотят работать в найме и мечтают открыть свое дело. Люди готовы рисковать ради неограниченного дохода и возможности распоряжаться своим временем. Самое популярное направление – сфера услуг: от маникюра и кондитерского дела до рабочих специальностей.

Кем проще быть: начальником или подчиненным? Что выгоднее: стабильная зарплата или собственный бизнес?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
общество

