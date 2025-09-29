Форма поиска по сайту

29 сентября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": в России решили запустить исправительный тур для зумеров

"Вопрос спорный": в России решили запустить исправительный тур для зумеров

В России решили запустить исправительный тур для зумеров. Молодых людей научат колоть дрова, вспахивать землю, ценить прогулки по лесу и звездное небо.

По мнению организаторов тура, это не только научит молодежь самостоятельности, но также покажет прелести жизни без гаджетов, соцсетей и искусственного интеллекта.

Нужна ли зумерам помощь старших поколений? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидеоЛеонид Закошанский

