"Вопрос спорный": в России решили запустить исправительный тур для зумеров
В России решили запустить исправительный тур для зумеров. Молодых людей научат колоть дрова, вспахивать землю, ценить прогулки по лесу и звездное небо.
По мнению организаторов тура, это не только научит молодежь самостоятельности, но также покажет прелести жизни без гаджетов, соцсетей и искусственного интеллекта.
Нужна ли зумерам помощь старших поколений? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
