12 сентября, 14:00

"Вопрос спорный": депутаты предложили сократить работу в пятницу на один час

В Госдуме выступили с инициативой сделать последний день рабочей недели короче. По предложению депутата Ярослава Нилова, пятницу предлагают сократить на один час, но перераспределить это время на другие дни.

По мнению парламентария, это поможет балансу между работой и личной жизнью и повысит продуктивность. Стоит ли ломать привычный рабочий график ради дополнительного часа отдыха?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидео

